Sjáðu laglegt skallamark McTominay sem tryggði sigurinn

Scott McTominay var hetja Manchester United enn eina ferðina í kvöld er liðið mætti Aston Villa.

McTominay hefur átt flott tímabil með Rauðu Djöflunum og á það til að skora ansi mikilvæg mörk.

Það varð raunin í kvöld en McTominay skoraði sigurmark United í 2-1 sigri undir lok viðureignarinnar.

Rasmus Hojlund hafði komið United yfir snemma leiks en Douglas Luiz jafnaði svo metin fyrir heimamenn.

Hér má sjá sigurmark McTominay.

Mctominay with the goal and Dalot with the assist.

pic.twitter.com/WUiqtdRBuB

— ☈ッ (@TheFergusonWay) February 11, 2024