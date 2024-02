Lofar að biðin sé þess virði – Aðeins spilað 32 mínútur í vetur

Romeo Lavia, leikmaður Chelsea, hefur lofað stuðningsmönnum því að hann muni snúa aftur sterkari en áður.

Lavia hefur spilað 32 mínútur á þessu tímabili en hann meiddist í eina leik sínum í ensku úrvalsdeildinni.

,,Biðin verður þess virði,“ skrifaði Lavia á Twitter og þakkaði einnig fyrir stuðninginn sem hann hefur fengið.

Lavia var keyptur til Chelsea frá Southampton í sumar og hafnaði til að mynda Liverpool í sama glugga.

Óvíst er hvenær miðjumaðurinn snýr aftur en hann lofar því að standa fyrir sínu er það verður að veruleika.

Received a lot of support messages and I wanted to let you know that it means a lot to me. I’m gutted not to be able to help the team, but I’m fully focused on coming back.

The wait will be worth it…💙

— Lavia Roméo (@RomeoLavia) February 10, 2024