Sjáðu Ronaldo í vondu skapi í Sádí í gær – Lét Messi söngva pirra sig og trompaðist svo

Cristiano Ronaldo leikmaður Al Nassr var ekki í sínu besta skapi þegar liðið hans Al-Nassr mætti Al-Hilal í æfingaleik í Sádí Arabíu í gær.

Ronaldo og félagar fengu þar nokkurn skell og töpuðu 2-0.

Ronaldo var ekki ánægður þegar stuðningsmenn Al-Hilal fóru að kyrja lag um Lionel Messi eins og sjá má hér að neðan.

Al Hilal fans chant ‘Messi, Messi, Messi’ and Ronaldo reacts to the crowd 😂😂😂 pic.twitter.com/MgN66SzTtZ

— Rodney (@Ron_YNWA) February 8, 2024