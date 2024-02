Fékk ekki spjald fyrir stórhættulegt brot – Sjáðu myndbandið umtalaða

Dómarar í leik Inter Miami og Vissel Kobe voru ekki upp á sitt besta er liðin áttust við í æfingaleik í Japan.

Leikmaður að nafni Yuya Okaka hefði auðveldlega átt að fá rautt spjald í leiknum fyrir brot á Sergio Busquets.

Busquets er leikmaður Inter Miami en hann gerði garðinn frægan sem leikmaður Barcelona á Spáni.

Okaka fór vel yfir strikið í leiknum en af einhverjum ástæðum fékk hann ekki spjald fyrir groddaralegt brot.

Myndband af þessu má sjá hér en Busquets þurfti að fara sárþjáður af velli í kjölfarið.

🚨Watch: Sergio Busquets injury during the game against Vissel Kobe 🤕

pic.twitter.com/obCGo3sS47

— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) February 7, 2024