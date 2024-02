Svona skrifaði Arsenal söguna í stórleiknum gegn Liverpool

Arsenal vann Liverpool í stórleik í ensku úrvalsdeildinni síðastliðinn sunnudag.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli og Leandro Trossard skoruðu mörk Arsenal í 3-1 sigri en Liverpool komst á blað með sjálfsmarki Gabriel í vörn Arsenal.

Það er óhætt að að segja að yfirburðir Skyttanna á vellinum hafi verið töluverðir gegn toppliðinu á sunnudag. Tölfræði sem TNT Sports vakti athygli á eftir leik sýnir það svart á hvítu.

Þar segir að XG (væntanleg mörk) Arsenal í leiknum hafi verið 3,52 mörk. Ekkert annað lið hefur skorað svo hátt gegn Liverpool í þessum tölfræðiþætti frá því mælingar hófust í ensku úrvalsdeildinni.

Úrslítin þýða að Arsenal er tveimur stigum á eftir toppliði Liverpool. Manchester City er með jafnmörg stig en hefur spilað leik færra en Arsenal og Liverpool.

