Vissi ekki hvernig hann átti að bregðast við undarlegri gjöf á flugvellinum – Allt annað en hann er vanur í heimalandinu

Eins og komið hefur fram er fyrrum undrabarnið Jesse Lingard að semja við nýtt félag eða FC Seoul í Suður Kóreu.

Lingard gerði garðinn frægan sem leikmaður Manchester United en ferill hans náði aldrei almennilegu flugi.

Lingard hefur þó spilað þónokkra landsliðsleiki fyrir England og var síðast á mála hjá Nottingham Forest í fyrra.

Englendingurinn lenti í Suður Kóreu í dag og fékk að flautu að gjöf, eitthvað sem hann skildi lítið í sjálfur.

Lingard vissi ekki hvernig hann átti að bregðast við þessari ágætu gjöf en menningin í Kóreu er svo sannarlega öðruvísi en á Englandi.

Why didn’t the English media make a fuss about Jesse Lingard going to South Korea, but they always do when players pick the Saudi League?pic.twitter.com/WukJCLBbG8

— Saudi League BUZZ (@SaudiLeagueBuzz) February 5, 2024