Mbappe færist nær Real Madrid

Real Madrid heldur áfram á vegferð sinni í átt að samkomulagi við Kylian Mbappe um að ganga í raðir félagsins. Fabrizo Romano segir frá.

Mbappe er sagður færast nær Real Madrid en hann kæmi á frjálsri sölu í sumar þegar samningur hans við PSG er á enda.

Mbappe var nálægt því að fara til Real Madrid fyrir tveimur árum þegar hann var að verða samningslaus en hann hætti við á síðustu stundu.

Mbappe er einn besti leikmaður í heimi en Real Madrid hefur undanfarin ár verið að búa til pláss á launaskrá sinni fyrir Mbappe.

Mbappe er launahæsti leikmaður í Evrópu í dag en líklega þarf hann að lækka launin sín fari hann til Real Madrid.

🚨 Real Madrid keep advancing on Kylian Mbappé deal with confidence — but nothing has been signed yet.

Formal decision on player side expected soon.

↪️ Nasser Al Khelaifi & PSG have not received any formal communication yet.

It’s a crucial step, part of the pact with Kylian. pic.twitter.com/lzts0ta5wZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024