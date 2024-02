Gefa afslátt þrátt fyrir skitu West Ham í gær – Fær félagaskiptin í gegn

Saïd Benrahma hefur fengið leyfi til að ganga í raðir Lyon þrátt fyrir að West Ham hafi gert upp á bak í gær og skilað inn vitlausum pappírum.

Um tíma leit út fyrir að sóknarmaðurinn fengi ekki að fara til Lyon en af því verður núna.

🚨 Understand Saïd Benrahma has just been cleared to join Lyon. pic.twitter.com/bw18NAglCV

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 2, 2024