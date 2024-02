Tottenham stelur sænska ungstirninu fyrir framan nefið á Barcelona

Sænska ungstirnið Lucas Bergvall hefur ákveðið að fara til Tottenham frekar en Barcelona.

Hinn 17 ára gamli Bergvall er á mála hjá Djurgarden í heimalandinu en útlit var fyrir að hann færi til Barcelona. Hann hefur hins vegar valið Tottenham.

Danskur ráðgjafi Tottenham, Johan Lange, á að hafa spilað stóra rullu í að sannfæra miðjumanninn unga.

Tottenham mun greiða Djurgarden 8,5 milljónir punda til að byrja með og getur sú upphæð hækkað.

Bergvall getur getur gengist undir læknisskoðun á morgun og skrifað undir samning, en félagaskiptaglugginn lokar nú klukkan 23. Hann á einmitt 18 ára afmæli á morgun.

