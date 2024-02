Ný tíðindi af Alberti – Algjör U-beygja þarf að eiga sér stað

Það þarf eitthvað mikið að gerast til að Albert Guðmundsson fari frá Genoa til Fiorentina í dag.

Þetta segir ítalski blaðamaðurinn Rudy Galletti.

Fiorentina hefur reynt að fá Albert, sem hefur farið á kostu með Genoa á leiktíðinni, til liðs við sig í dag en það virðist ekki ætla að ganga upp.

Félagið bauð 22 milljónir evra en svo hækkaði Genoa verðmiða sinn úr 25 milljónum evra í 30 milljónir evra.

Það er langt á milli félaganna og segir Galletti að algjör U-beygja þurfi að eiga sér stað svo Albert fari til Fiorentina.

Fyrr í dag var greint frá því að Albert væri búinn að semja við Fiorentina um laun, ef hann endar þar. Myndi hann fá um 300 milljónir íslenskra króna í árslaun.

🚨📉 There is still distance between #Genoa and #Fiorentina for #Gudmundsson.

❌ Unless sensational twist, talks between the clubs will end in nothing done. 🐓⚽ #DeadlineDay #Transfers pic.twitter.com/WHasEptkWK

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 1, 2024