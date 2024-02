Glugganum skellt í lás í kvöld: Öll tíðindin á einum stað – Rúnar á förum frá Arsenal og Albert er nafnið sem allir tala um

Það er komið að því. Félagaskiptaglugginn í helstu deildum Evrópu lokar í kvöld og félög þurfa því að hafa hraðar hendur á markaðnum.

Þó glugginn hafi verið rólegri en oft áður í þetta sinn má búast við því að fjöldi félagaskipta eigi sér stað í dag, eins og alltaf á þessum degi.

Glugginn lokar klukkan 23 í kvöld að íslenskum tíma.

Hér munu helstu félagaskiptafregnir dagsins birtast í lifandi uppfærslu:

17:34 Það verður Fulham sem fær Broja á láni og greiðir fyrir það 4 milljónir punda.

17:20 Armando Broja fær að fara á láni frá Chelsea en þarf að velja á milli Fulham og Wolves. Nánar hér.

17:15 Enes Unal, tyrkneskur framherji sem eitt sinn var á mála hjá Manchester City, er að ganga til liðs við Bournemouth frá Getafe. Hann er búinn að gangast undir læknisskoðun.

🚨 Hugo Ekitike to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement in place on loan with mandatory buy clause.

The value of the clause is €30m plus sell-on included, as @FabriceHawkins has reported.

Ekitike, on his way to Germany. 🛫 pic.twitter.com/2gDTQOGAi5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024