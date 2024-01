Segir fréttirnar um Arteta kjaftæði

Guillem Balague, virtur blaðamaður, segir ekkert til í því að Mikel Arteta ætli að hætta sem stjóri Arsenal eftir þetta tímabil.

Það kom mörgum í opna skjöldu í gærkvöldi þegar spænski miðillinn Sport sagði frá því að Arteta hefði sagt sínum nánustu að hann myndi láta af störfum hjá Arsenal eftir tímabil. Balague segir þetta hins vegar rangt og að félagið hafni þessu.

Arteta heldur blaðamannafund í dag fyrir leikinn gegn Nottingham Forest á morgun og segir Balague að þar muni stjórinn sjálfur þvertaka fyrir fréttirnar.

Arsenal fans can relax

Mikel Arteta not only didn't have a chat with his staff about leaving at the end of the season, he has no intention to leave either. None of that is true

The club denies there was any meeting regarding leaving the club.

Mikel is building something…

— Guillem Balague (@GuillemBalague) January 28, 2024