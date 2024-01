Sjáðu markið: Komst á blað fyrir Manchester United í fyrsta sinn

Manchester United er komið áfram í næstu umferð enska bikarsins eftir leik við Newport County í kvöld.

Leikurinn var ekki auðveldur fyrir enska stórliðið sem hafði betur með fjórum mörkum gegn tveimur.

Það var gríðarleg stemning á heimavelli Newport sem var ekki langt frá því að koma verulega á óvart en tap þó niðurstaðan.

Kobbie Mainoo skoraði sitt fyrsta mark fyrir United í þessum leik en um er að ræða gríðarlega efnilegan miðjumann sem er aðeins 18 ára gamall.

Falleg afgreiðsla sem má sjá hér fyrir neðan.

Remember the name: Kobbie Mainoo ⭐️@ManUtd‘s starboy gets his first goal for the club ♥️#EmiratesFACup pic.twitter.com/EL6lDywwjD

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024