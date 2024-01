Sjáðu fyrsta mark Antony síðan í apríl í fyrra

Manchester United er komið áfram í næstu umferð enska bikarsins eftir leik við Newport County í kvöld.

Leikurinn var ekki auðveldur fyrir enska stórliðið sem hafði betur með þremur mörkum gegn tveimur.

Það var gríðarleg stemning á heimavelli Newport sem var ekki langt frá því að koma verulega á óvart en tap þó niðurstaðan.

Antony átti flottan leik fyrir United en hann bæði skoraði og lagði upp í sigrinum.

Um var að ræða fyrsta mark Antony á tímabilinu og má sjá það hér fyrir neðan.

Antony scores his first goal for Man United since April 2023 🤯⚽️ pic.twitter.com/Hq5xwuJJcW

— SPORTbible (@sportbible) January 28, 2024