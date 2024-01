Fyrirliðinn einnig á förum frá Barcelona

Xavi hefur staðfest það að hann sé á förum frá Barcelona eftir um þrjú ár við stjórnvölin á Nou Camp.

Xavi gaf það út í vikunni en hann tjáði fréttamönnum það eftir 5-3 tap gegn Villarreal.

Spánverjinn telur að það sé best í stöðunni fyrir félagið að fá nýjan mann inn en fréttirnar komu á óvart.

Hann er ekki sá eini sem er að kveðja félagið en Sergi Roberto, fyrirliði liðsins, er einnig á förum.

Roberto hefur spilað með Barcelona allan sinn feril og lék sinn fyrsta aðalliðsleik árið 2010.

