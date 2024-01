Antony loksins búinn að leggja upp mark

Brasilíumaðurinn Antony er búinn að leggja upp sitt fyrsta mark á þessu tímabili en það tók heila 22 leiki.

Antony lagði upp mark á Bruno Fernandes á sjöundu mínútu gegn Newport County í enska bikarnum.

United komist í 2-0 stuttu seinna en Newport tókst að laga stöðuna á 36. mínútu og er nú 2-1 undir.

Antony er ekki of vinsæll hjá stuðningsmönnum United en er nú loksins búinn að leggja upp á tímabilinu.

Antony has registered first first assist of the season, on his 22nd appearance.

