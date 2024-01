Ætlaði að ráðast á dómarann í miðjum leik sem þurfti að flýja – Sjáðu rosalegt myndband

Rosalegt atvik átti sér stað í leik Port Vale og Portsmouth sem fór fram í þriðju efstu deild Englands í gær.

Portsmouth vann þennan leik 1-0 en sigurmarkið var skorað á 88. mínútu og kom úr vítaspyrnu.

Stuðningsmenn Port Vale voru gríðarlega ósáttir með dómgæsluna í viðureigninni og þá sérstaklega einn maður sem ákvað að hlaupa inn á völlinn.

Maðurinn elti dómara leiksins sem þurfti að flýja en fékk svo aðstoð frá starfsmönnum á hliðarlínunni.

Sjón er sögu ríkari.

Absolute chaos in League One as a fan chases the refree off the pitch during Port Vale vs Portsmouth!🤯 pic.twitter.com/F6BWvTfA34

— The Sun Dream Team (@dreamteamfc) January 27, 2024