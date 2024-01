Verkfall Matic borið árangur – Færir sig um set

Nemanja Matic er að ganga í raðir franska liðsins Lyon frá Rennes.

Miðjumaðurinn reynslumikli, sem lék áður fyrir Chelsea og Manchester United, gekk í raðir Rennes frá Roma í sumar en honum og fjölskyldu hans líkar ekki lífið í norðvestur-Frakklandi.

Fyrr í þessum mánuði var greint frá því að Matic væri hreinlega farinn í verkfall og það hefur nú borið árangur fyrir kappann.

Félögin hafa náð samkomulagi og mun Matic skrifa undir samning til ársins 2026.

