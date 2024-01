Markmaðurinn gekk af velli vegna kynþáttaníðs – Leikurinn stöðvaður í fyrri hálfleik

Ömurlegt atvik átti sér stað í leik Udinese og AC Milan í dag sem fer fram í ítölsku úrvalsdeildinni.

Leikurinn var stöðvaður í 10 mínútur í fyrri hálflelik er markmaður Milan, Mike Maignan, gekk af velli.

Maignan varð fyrir kynþáttaníð í þessari viðureign og eiga stuðningsmenn Udinese væntanlega von á harðri refsingu.

Maignan tjáði dómara leiksins frá hegðun þeirra og endaði svo á því að ganga af velli og hvarf í 10 mínútur.

Frakkinn sneri að lokum aftur inn á völlinn og er í markinu – staðan í leiknum er 1-1 þessa stundina.

🚨 Udinese-AC Milan game has been suspended for 10 minutes due to racist chants from Udinese fans to Mike Maignan.

Maignan told the referee first — then he decided to leave the pitch.

French GK returned after 10 mins as game restarted.

What a shame. We’re with you, Mike ❤️✊🏾 pic.twitter.com/N5wHdzbf7t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024