Blika baninn seldur á væna summu til Frakklands

Lyon í Frakklandi hefur gengið frá kaupum á framherjanum Gift Orban sem kemur til félagsins frá Gent í Belgíu.

Íslendingar ættu að kannast við Orban sem skoraði eitt mark í 5-0 sigri Gent á Breiðablik síðasta haust.

Orban skoraði þar fimmta og síðasta mark leiksins þegar Belgarnir völtuðu yfir Blika.

Luon borgar 13 milljónir evra fyrir þennan kröftuga sóknarmann.

Orban er 21 ár gamall en hann var keyptur til Gent frá Stabæk á síðasta ári en hann kemur frá Nígeríu.

🔴🔵 Gift Orban completed medical tests and signed the contract as new Olympique Lyon player.

Deal will be valid until June 2028, OL will pay €13m fee to Gent. 🔒 pic.twitter.com/KCa32JY4Xp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024