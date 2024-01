Má fara fyrir rétt verð – Þrjú félög í úrvalsdeildinni áhugasöm

Armando Broja gæti yfirgefið Chelsea í þessum mánuði samkvæmt enskum miðlum.

Þessi 22 ára gamli framherji hefur ekki fundið sig á leiktíðinni og er Chelsea til í að losa sig við hann fyrir rétt verð.

The Athletic segir frá því að Fulham, West Ham og Wolves hafi áhuga en öll leita þú nú að styrkingu í sóknarlínuna.

The Guardian nefnir að Broja gæti einnig farið á láni.

Framtíð Broja veltur þá ekki á því hvort nýr framherji gangi í raðir Chelsea en Christopher Nkunku er að snúa aftur úr meiðslum.

