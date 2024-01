Henderson og Ajax klára dæmið áður en helgin gengur í garð

Ajax er að ganga frá smáatriðum áður en félagið getur fengið Jordan Henderson til liðs við sig.

Í morgun var greint frá því að Henderson væri búinn að ná samkomulagi við félag sitt, Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu, um að fá að yfirgefa það. Hann er nálægt því að ganga í raðir hollenska stórliðsins Ajax.

Henderson yfirgaf Liverpool eftir tólf ár þar í sumar og elti seðlana til Sádí, þar sem hann þénar 700 þúsund pund á viku. Miðjumaðurinn var harðlega gagnrýndur fyrir þetta, en hann hafði til að mynda verið ötull talsmaður hinsegin fólks fram að þessu.

Nú er Henderson hins vegar búinn að fá nóg til Sádí og heldur aftur til Evrópu.

Næsti áfangastaður enska landsliðsmannsins verður að öllum líkindum Ajax, þar sem hann hefur þegar náð munnlegu samkomulagi.

Það er búist við því að Henderson gangist undir læknisskoðun í Amsterdam fyrir helgi.

🔴⚪️ Ajax are working right now on the final details of Jordan Henderson deal.

It’s about last steps and then Ajax will plan for Jordan’s travel to Amsterdam.

🩺 Medical still expected to take place before the weekend.

⏳🏁 pic.twitter.com/DyXbbNcOXh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024