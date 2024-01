Tímabilið líklega búið hjá lykilmanni Newcastle

Joelinton miðjumaður Newcastle spilar líklega ekkert meira á þessu tímabili, talið er að hann þurfi að fara í aðgerð.

Miðjumaðurinn stóri og stæðilegir er meiddur á nára og fer í aðgerð á næstunni.

Forráðamenn Newcastle vilja ekki taka neina séns og vilja að Joelinton fari í aðgerð ef þess þarf.

Þessi öflugi leikmaður hefur verið einn besti leikmaður Newcastle á þessu tímabili og því er þetta mikið áfall fyrir liðið.

Meiðsli hafa herjað á Newcastle á tímabilinu og er þetta enn eitt dæmið sem Eddie Howe, stjóri liðsins þarf að eiga við.

⚪️⚫️🇧🇷 Newcastle expected to confirm their decision on Joelinton’s groin injury soon.

Surgery could mean season over for the Brazilian — #NUFC staff doesn’t want to take any risk. pic.twitter.com/gfjHmP5SId

