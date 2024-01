Rasmus Hojlund kom Manchester United yfir gegn Tottenham í dag en liðin eigast við í ensku úrvalsdeildinni.

Hojlund var að skora sitt annað deildarmark fyrir United en Richarlison jafnaði metin síðar fyrir gestina.

Daninn kláraði færi sitt afskaplega vel en hann þrumaði boltanum í þaknetið úr nokkuð erfiðu færi.

Mark hans má sjá hér.

This is a proper strikers goal 🔥🔥 Rasmus Hojlund is him

pic.twitter.com/g0rGLOdiqr

— Highest Majesty (@kwaku_majesty_) January 14, 2024