Tilkynntu komu leikmanns með skemmtilegu myndbandi – Birtu atriði úr heimsfrægri kvikmynd

Burnley hefur staðfest komu sóknarmannsins David Datro Fofana sem kemur til félagsins frá Chelsea.

Um er að ræða 21 árs gamlan leikmann sem kemur til Burnley á láni út þetta tímabil eftir dvöl í Þýskalandi.

Fofana spilaði með Union Berlin fyrri hluta tímabils en skoraði aðeins tvö mörk í 17 leikjum þar í landi.

Fofana er fæddur 2002 en hann vakti athygli með Molde árið 2022 og skoraði þar 22 mörk í 39 leikjum.

Chelsea ákvað að kaupa kappann fyrir um níu milljónir punda og spilaði hann alls fjóra leiki á síðustu leiktíð.

Burnley birti skemmtilegt myndband þar sem tilkynnt var um komu Fofana en þar er birt atriði úr kvikmyndinni frægu, E.T.

I found him, he belongs to me 🌖 pic.twitter.com/SUMn3KNNkX

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 13, 2024