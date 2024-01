Chelsea kallar annan leikmann til baka úr láni

Chelsea hefur ákveðið að kalla David Datro Fofana til baka úr láni frá Union Berlin.

Fofana, sem er frá Fílabeinsströndinni, kom til Chelsea fyrir ári síðan frá Molde í Noregi. Hann var svo lánaður til Union í sumar.

Sóknarmaðurinn hefur spilað 12 leiki í þýsku úrvalsdeildinni en kemur nú aftur til Chelsea.

Fofana mun þó ekki spila með Chelsea eftir áramót en hann verður lánaður út á ný.

Chelsea kallaði Andrey Santos einnig til baka úr láni frá Nottingham Forest á dögunum vegna lítils spiltíma hans þar.

