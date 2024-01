Hafnar Bayern og er að skrifa undir hjá Tottenham

Radu Dragusin miðvörður Genoa á Ítalíu hefur hafnað tilboði frá FC Bayern og er á leið til Tottenham.

Varnarmaðurinn knái kemur til Tottenham fyrir um 30 milljónir evra.

Dragusin hafði samið við Tottenham um kaup og kjör þegar Bayern lagði fram tilboð í gær en hann ákvað að hafna því.

Genoa fær Djed Spence bakvörð Tottenham á láni en hjá Genoa er Albert Guðmundsson skærasta stjarnan.

Dragusin er öflugur miðvörður en Tottenham hefur leitað eftir styrkingum í hjarta varnarinnar undanfarið.

🚨⚪️ Radu Dragusin to Tottenham, here we go! Agreement reached on package in excess of €30m after new bid overnight.

Spence joins Genoa on loan.

🤝🏻 Dragusin wanted Spurs and confirmed their agreement on personal terms despite Bayern bid.

SAGA OVER.

✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/RMpK0vMXHf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024