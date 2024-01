PSV og LA Galaxy vilja kaupa kantmanninn snögga frá United

PSV hefur lagt inn tilboð til Manchester United og vonast eftir því að fá Facuno Pellistri kantmann félagsins á láni.

LA Galaxy í Bandaríkjunum hefur hins vegar áhuga á því að kaupa kantmanninn frá Úrúgvæ.

Pellistri hefur komið talsvert við sögu á þessu tímabili vegna meiðsla og ógnar oft með hraða sínum og krafti.

Pellistri kom til United sumarið 2020 frá félagi í heimalandi sínu en hann er 22 ára gamall í dag.

Forráðamenn LA Galaxy vilja kaupa hann vonast til þess að sannfæra United um að selja hann.

🚨🇺🇾 EXCL: PSV Eindhoven approach Man United over loan deal for Facundo Pellistri — negotiations are starting.

🇺🇸 Understand LA Galaxy also want Pellistri with plan to submit permanent transfer proposal soon, up to Man Utd and player.

More to follow in the next days. pic.twitter.com/5SZXvEWOge

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2024