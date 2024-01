VAR fær á baukinn eftir þetta glórulausa rauða spjald sem Calvert-Lewin fékk í gær

Dominic Calvert-Lewin framherji Everton fékk mjög umdeilt rautt spjald í leik liðsins gegn Crystal Palace í enska bikarnum í gær.

Framherjinn fékk að líta rauða spjaldið í markalausu jafntefli eftir að dómari leiksins var sendur í VAR skjárinn.

Flestir eru sammála um það að Calvert-Lewin hefði aldrei átt að fá rautt spjald enda var ásetningur hans enginn.

Chris Kavanagh, dómari leiksins ákvað hins vegar að reka hann út af en liðin þurfa að mætast á nýjan leik eftir jafntefli.

Brotið sem allir eru að ræða má sjá hér að neðan.

