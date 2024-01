Lánaður úr enska boltanum í þann franska

West Ham lánaði í dag varnarmanninn Thilo Kehrer til Monaco í frönsku úrvalsdeildinni.

Kehrer gekk í raðir West Ham frá Paris Saint-Germain fyrir síðustu leiktíð en hefur ekki staðið undir væntingum og verið í aukahlutverki undanfarið.

Nú er hann mættur aftur í franska boltann sem hann þekkir vel.

Kehrer er 27 ára gamall Þjóðverji og á hann 27 A-landsleiki að baki.

🆕✍️ AS Monaco is delighted to announce the arrival of Thilo Kehrer.

The 27-year-old German international defender joins on loan from West Ham United until the end of the season, with an option to buy.#WelcomeKehrer pic.twitter.com/2CICTWIr1v

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 5, 2024