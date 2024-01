Arteta spurður út í tvo meidda leikmenn – Segir mjög langt í þá báða

Mikel Arteta, stjóri Arsenal segir að bæði Jurrien Timber og Thomas Partey séu langt því frá að spila með félaginu á næstu vikum.

Timber sleit krossband í fyrsta alvöru leik sínum með Arsenal og segir Arteta að langt sé í hann.



„Timber er langt því frá að spila með okkur, þetta eru langtíma meiðsli,“ segir Arteta.

Partey hefur lítið verið með á þessu tímabili og kemst ekki á Afríkumótið með Ghana í janúar.



„Því miður er langt í það að Partey æfi með liðinu,“ segir Arteta.

🔴⚪️ Arteta: “Jurrien Timber is still far from being back with us, it’s long term injury”.

“Thomas Partey? Unfortunately he’s still far from training for the team”. pic.twitter.com/gaREAEwI7R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024