Sjáðu myndbandið – Móðir Ronaldo brotnaði saman þegar hann gaf henni 13 milljóna króna afmælisgjöf

Maria Dolores, móðir Cristiano Ronaldo brotnaði saman þegar hann færði henni afmælisgjöfina á dögunum. Ronaldo flaug til Portúgals og var með mömmu sinni yfir áramótin.

Ronaldo sem er launahæsti knattspyrnumaður í heimi færði henni Porsche jeppa í afmælisgjöf.

Dolores var að fagna 69 ára afmæli sínu en Ronaldo er sagður hafa borgað rúmar 13 milljónir króna fyrir jeppann.

Það er ekki mikil upphæð fyrir kauða enda er hann með fleiri milljarða á ári og hefur verið í mörg ár.

Það var elsti sonur Ronaldo sem leiddi Dolores áfram og sýndi henni gripinn, hún brotnaði saman við það.

