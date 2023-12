Þetta sagði Ronaldo fyrir sögufræga kvöldið á Íslandi

Ljóst er að þó Ronaldo myndi spila alla leiki til og með HM 2026 yrði það ekki nóg til að ná 250 leikjum og þyrfti kappinn því að vera að aðeins lengur en það.

Ronaldo hefur þó áður lýst yfir áhuga á að vera hjá Al-Nassr til 2027 og verði hann í landsliðinu allan þann tíma gæti hann náð þessum fjölda.

“250 caps interests me”@Cristiano had a surprise for Roberto Martinez when he took over as Portugal coach. pic.twitter.com/PjxFAI9mP7

