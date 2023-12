Óskaði fólki gleðilegra jóla og birti gamla brjóstamynd með

Paul Gascoigne er ansi skrautlegur karakter og var jólakveðja hans í ár í takt við það.

Gascoigne spilaði fyrir lið á borð við Newcastle, Tottenham og Lazio á ferlinum en var oft til vandræða utan vallar.

Hann spilaði þó með Middlesbrough árið 1998, einmitt gegn Newcastle.

Þá hlupu inn á tvær berbrjósta konur í jólasveinaklæðnaði og fóru að Gascoigne.

Hann hafði mjög gaman að, og hefur greinilega enn í dag.

Gascoigne birti nefnilega mynd af sér og annarri konunni þennan dag með jólakveðjunni í ár.

„Ég vildi að alla daga væru jól. Gleðileg jól,“ skrifaði Gascoigne á samfélagsmiðla.

I wish it could be Christmas everyday , Merry Christmas 🎅 🎄🎅xxxxxxxxxx pic.twitter.com/XYeiJEnEgx

— Paul Gascoigne (@PaulGazza_8) December 22, 2023