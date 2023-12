Andre Onana er nokkuð óvænt í liði tímabilsins hingað til samkvæmt WhoScored. Kom þetta mörgum á óvart.

Onana var keyptur til United frá Inter í sumar og hefur verið harðlega gagnrýndur.

Hann er þó með hæstu einkunn markvarða samkvæmt WhoScored.

Lesendur síðunnar furðuðu sig á þessu.

Hér að neðan má sjá liðið í heild en þar eru margir öflugir leikmenn.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Season So Far

— WhoScored.com (@WhoScored) December 22, 2023