Það var létt yfir mannskapnum í Sádí Arabíu í gær þar sem Anthony Joshua og Otto Wallin áttust við í bardaga.

Cristiano Ronaldo var mættur á svæðið en hann hefur gaman af því að horfa á hnefaleika.

Með honum sat Frank Warren sem er stórt nafn í boxheimum. „Hann er að skrifa undir við Arsenal,“ sagði Warren.

Ronaldo leikur með Al-Nassr í Sádí Arabíu og hafði gaman af.

Frank Warren and Ronaldo at the boxing last night. pic.twitter.com/fNDi5us96D

— GoonerViews (@GoonerViews) December 24, 2023