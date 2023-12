Sjáðu lygileg viðbrögð í gær – Brjálaðist og gekk meðal annars í skrokk á aðstoðarmanninum

Luis Garcia Plaza, stjóri Deportivo Alavez, var vægast sagt brjálaður eftir að hafa fengið á sig sigurmark gegn Real Madrid í gær.

Það stefndi í markalaust jafntefli þegar Lucas Vazquez tryggði Real Madrid sigurinn í uppbótartíma.

Plaza gjörsamlega trylltist, sparkaði í hluti og fékk starfsmaður í teymi Alaves til að mynda að finna fyrir því.

Sjón er sögu ríkari. Myndband af þessu er hér að neðan.

Absolute head loss from the Deportivo manager 😂

Conceded a last minute goal to lose 1-0 to 10 men Real Madrid 🫣pic.twitter.com/NLiXeqASlK

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 21, 2023