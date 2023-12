Fyrrum leikmaður United að fá líflínu eftir að hafa óvænt verið rekinn á dögunum

Eric Bailly, fyrrum leikmaður Manchester United, gæti verið á leið í spænska boltann á ný.

Miðvörðurinn var rekinn frá Besiktas í Tyrklandi á dögunum eftir slæmt gengi liðsins. Var hann einn af fimm leikmönnum sem voru látnir fara.

Þar áður var Bailly í sjö ár á mála hjá United en hann heillaði aldrei mikið á Old Trafford.

Kappinn er frjáls ferða sinna í janúar og gæti endað hjá Villarreal.

Bailly kom einmitt til United frá Villarreal árið 2016 og þekkir því vel til hjá félaginu.

🟡 Villarreal are considering Eric Bailly as an option, working on new centre back for January transfer window.

Bailly, prepared to leave Besiktas and one of the names for Villarreal as @radiocastellon advanced.

Nothing agreed yet, just early stages. pic.twitter.com/sSW6gvQhGO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023