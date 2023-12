Arnór Sigurðsson skrifaði í dag undir samning við Blackburn og er endanlega genginn í raðir félagsins.

Landsliðsmaðurinn hefur verið á láni hjá enska B-deildarliðinu það sem af er leiktíð frá CSKA Moskvu og heillað mikið.

Nú er hann endanlega kominn til félagsins og skrifar hann undir samning út næstu leiktíð.

✍️ We are delighted to announce that @arnorsigurdsson has signed a permanent contract with the club 🇮🇸#SiggySigns | #Rovers 🔵⚪️

