Samkvæmt hinu vinsælasta blaði Four Four Two er Erling Haaland besti fótboltamaður í heimi árið 2023.

Haaland hefur átt góða tíma með Manchester City en Jude Bellingham er í öðru sæti.

Four Four Two gefur út lista yfir 100 bestu leikmenn í heimi en Cristiano Ronaldo kemst ekki á blað.

Lionel Messi situr í sjötta sæti listans þetta árið.

Mohamed Salah er í áttunda sæti en Declan Rice kemst í 20 sætið á listanum.

Listann má sjá hér að neðan.