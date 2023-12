Biluð tölfræði Kane í Þýskalandi – Sjáðu frábært mark hans í gær

Harry Kane hefur svo sannarlega slegið í gegn í Þýskalandi en hann er búinn að skora 21 mark í 15 deildarleikjum fyrir félagið.

Kane hefur að auki lagt upp fimm mörk í deildinni og hefur því komið að 26 mörkum á þessari leiktíð.

Kane skoraði geggjað mark gegn Wolfsburg í gær sem er neðst í fréttinni.

Framherjinn knái gekk í raðir Bayern í sumar frá Tottenham og hefur verið frábær.

Markið má sjá hér að neðan.

Harry Kane with 21 goals after 15 Bundesliga games. 🔥

He needs 21 more goals in the next 19 games to break Lewandowski’s record (41 goals).

pic.twitter.com/fOahfCjVJf

— Bayern & Football (@MunichFanpage) December 21, 2023