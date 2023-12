Tottenham byrjað í viðræðum við varnarmann sem United vill kaupa

Tottenham er byrjað í viðræðum við Nice um kaup á Jean Clair Todibo, varnarmanni félagsins.

Todibo hefur verið á óskalista Manchester United síðan í sumar en Tottenham hefur ákveðið að ríða á vaðið.

Tottenham ætlar sér að kaupa varnarmann í janúar og er Todibo þar efstur á lista.

Nice er í eigu Sir Jim Ratcliffe sem er að kaupa 25 prósenta hlut í Manchester United. Tottenham er byrjað að ræða við umboðsmann Todibo.

Mikil meiðsli herjað á Tottenham liðið og vill liðið styrkja sig í janúar.

