Kolbilaður forseti í Tyrklandi kallaði liðið sitt af velli – Vildi vítaspyrnu fyrir þetta atvik

Forsetar liða í Tyrklandi virðast eiga ansi erfitt með skap sitt þessa dagana á en á dögunum var dómari kýldur í andlitið.

Nú í gær kom svo upp atvik þar sem Faik Sarialioglu, forseti Istanbulspor skipaði leikmönnum sínum að fara af velli.

Sarialioglu var svo ósáttur með að hafa ekki fengið vítaspyrnu í leik gegn Trabzonspor.

Mikil rekistefna var á vellinum en forsetinn gaf ekkert eftir og skipaði öllum leikmönnum að labba af velli.

😳 A strange incident happened in the Turkish Super Lig 🇹🇷⚽️

President of Istanbulspor club asks his players to leave the field in the 79th minute during his match VS Trabzonspor in objection to the referee decisions & not receiving a penalty kick ⚽️❌pic.twitter.com/TAok7WodjN

— HyzrSport.com (@hyzr_711) December 19, 2023