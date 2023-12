Chelsea að festa kaup á ungum og spennandi leikmanni

Chelsea er að krækja í ungstirni frá Senegal ef marka má nýjustu fréttir.

Um er að ræða hinn 17 ára gamla Pape Daouda Diong sem kemur frá AF Darou Salam í heimalandinu, Senegal.

Diong spilar sem miðjumaður og þykir mikið efni.

Hann er U17 ára landsliðsmaður Senegal.

Diong mun þó ekki ganga í raðir Chelsea fyrr en í júní á næsta ári, þegar hann verður 18 ára gamall.

Chelsea hefur verið duglegt að fá inn unga leikmenn til félagsins frá því Todd Boehly eignaðist það í fyrra.

🚨🔵 EXCL: Chelsea are closing in on deal to sign Senegal U17 midfielder Pape Daouda Diong from AF Darou Salam! Deal almost done.

Pape was pictured at Stamford Bridge yesterday close to Kendry Páez 🇸🇳

Born in 2006, Diong will be able to join in June 2024 when he will turn 18. pic.twitter.com/KWAxzu2vKI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2023