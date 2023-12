Verður rekinn og Nuno mætir til starfa

Nottingham Forest ætlar að reka Steve Cooper úr starfi á allra næstu dögum, búið er að finna eftirmann hans.

Nottingham er farið í formlegt samtal við Nuno Espirito Santo um að taka við þjálfun liðsins.

Cooper hefur verið í heitu sæti undanfarnar vikur eftir slakt gengi.

Forráðamenn Forest gera kröfur enda hafa þeir pumpað peningum inn í félagið og eytt miklu í leikmannahóp sinn.

Nuno hefur stýrt bæði Wolves og Tottenham en hann var rekinn frá Al-Ittihad í Sádí Arabíu á dögunum.

