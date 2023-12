Sjáðu ótrúlegt myndband – Klúður tímabilsins?

Steven Berghuis, leikmaður Ajax, átti án efa eitt af klúðrum tímabilsins í leiknum gegn Zwolle um helgina.

Berghuis spilaði um stutt skeið með Watford í ensku úrvalsdeildinni en hefur verið hjá Ajax síðan 2021.

Klúðrið um helgina kom í stöðunni 2-1 fyrir Ajax en reyndist dýrkeypt þar sem leikurinn endaði 2-2.

Ajax hefur aðeins verið að taka við sér í undanförnum leikjum eftir erfiða byrjun á leiktíðinni og situr í fimmta sæti hollensku úrvalsdeildarinnar með 25 stig.

Myndband af klúðri Berghuis er hér að neðan.

Berghuis with one of the worst misses you'll ever seen 🙈🙈 pic.twitter.com/lQiU2O9YKf

— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) December 17, 2023