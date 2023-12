Viðræður farnar af stað en sem stendur eru félögin ósammála um eitt

Juventus og Manchester City hafa hafið viðræður um Kalvin Phillips, leikmann síðarnefnda félagsins.

Miðjumaðurinn gekk í raðir City frá Leeds fyrir síðustu leiktíð en hefur engan veginn fest sig í sessi í liðinu.

Hann ætlar annað til að fá meiri spiltíma og er opinn fyrir því að ganga í raðir Juventus.

Juventus vill fá leikmanninn á láni með kaupmöguleika en City vill setja kaupskyldu í slíkan lánssamning.

🚨⚪️⚫️ Understand Juventus have now opened talks with Manchester City to discuss Kalvin Phillips deal.

Negotiations starting between clubs as Kalvin is said to be open to the move.

Juventus plan to offer loan with buy option clause. Man City want it to be mandatory. Talks on. pic.twitter.com/AukIT7NSnr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2023