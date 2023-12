Þrjú ungmenni létust í bílslysi – Knattspyrnumanni haldið sofandi

Lucas Vaug­h­an sem er 19 ára gamall enskur knattspyrnumaður liggur þungt haldinn á gjörgæslu þar í landi eftir bílslys.

Vaug­h­an ólst upp hjá Bristol Rovers en hann var farþegi þegar bíll og rútu skullu saman í Wales.

Þrír létust í slysinu en um var að ræða unga drengi sem voru að hefja lífsins vegferð.

Vaug­h­an ásamt stúlku sem lenti í slysinu er haldið sofandi á sjúkrahúsi í Cardiff.

Bristol Rovers sendir kveðju á Vaug­h­an og hans fjölskyldu í gegnum samfélagsmiðla.

Everyone associated with Bristol Rovers Football club are thinking of former academy player Lucas Vaughan and his family, following a serious road traffic accident.

We are sending you all love and support as Lucas continues his recovery. 💙 pic.twitter.com/qX8DYXMt5H

— Bristol Rovers (@Official_BRFC) December 17, 2023