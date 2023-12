Sjáðu umdeilt atvik í stórleiknum – Dalot fékk tvö gul spjöld á nokkrum sekúndum

Stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni er nú lokið en Liverpool fékk þá Manchester United í heimsókn.

Flestir bjuggust við sigri heimamanna en Liverpool var svo sannarlega mun sterkari aðilinn í þessum leik.

Liverpool átti 34 skot að marki United gegn aðeins sex frá gestunum en mistókst að koma boltanum í netið.

Vörn United náði að halda út allar 95 mínúturnar að þessu sinni en Liverpool menn eru væntanlega mjög óánægðir með úrslitin.

Gestirnir enduðu leikinn manni færri en Diogo Dalot fékk tvö gul spjöld á sömu mínútunni í uppbótartíma og þar með rautt.

Hér má sjá þegar Dalot fékk rautt.

Referee Michael Oliver sent off Diogo Dalot with two yellow cards within 5 secondspic.twitter.com/aPsuRCt5VF

— FootColic ⚽️ (@FootColic) December 17, 2023