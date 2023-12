Sjáðu rauða spjaldið umtalaða – Jimenez bauð upp á fáránleg tilþrif

Raul Jimenez, leikmaður Fulham, fékk gríðarlega heimskulegt rautt spjald í leik gegn Newcastle í dag.

Um er að ræða leik í ensku úrvalsdeildinni en þegar þetta er skrifað er staðan markalaus á St. James’ Park.

Fulham á erfitt verkefni fyrir höndum en Jimenez fékk beint rautt spjald í fyrri hálfleik fyrir brot á Sean Longstaff.

Þetta brot var í raun óskiljanlegt af hálfu framherjans og má sjá hér fyrir neðan.

Raul Jimenez just tried to unalive a new castle player for no reason 😆😆 what is this tackle?!? 😆😆😆 pic.twitter.com/uDRgRjR035

